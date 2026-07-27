В Твери судебные приставы проводят еженедельные приемы по вопросам взыскания алиментов

Управление Федеральной службы судебных приставов по Тверской области напоминает жителям региона о возможности получить консультацию по вопросам взыскания алиментов и защиты прав несовершеннолетних детей в рамках личного приема.
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