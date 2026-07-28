Для украинской армии на ряде участков фронта складывается не просто тяжелая, а критическая ситуация. Об этом в интервью каналу «Лига» завил киевский военный пропагандист Юрий Бутусов, ныне командир взвода БПЛА в корпусе «Хартия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».