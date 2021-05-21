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Сатановский рассказал, как России надо говорить с США

Сатановский рассказал, как России надо говорить с США

Российской Федерации необходимо менять подход к внешнеполитической стратегии, связанной с Соединенными Штатами Америки.

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Виталий Литвинов
Обхохочешься!!! Блогер даёт ценные рекомендацию МИДу РФ, как ему следует вести переговоры с дипломатами из США. Чем чем но обычной, человеческой скромностью, Сатановский не обладает. в смысле совсем . А вот амбиции и "хуцпа" так и прут из него как грибы после дождя. Да в гипертрофическом самомнении Сатановскому не откажешь. Вряд ли на просторах интернета ещё найдётся такой "гениальный" блохер.
Валерий Рыжков
А что, продолжать миндальничать с тупым хамством? Как при Ельцине?

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