Сатановский рассказал, как России надо говорить с США

Только новостиПолитикаСатановский рассказал, как России надо говорить с США Российской Федерации необходимо менять подход к внешнеполитической стратегии, связанной с Соединенными Штатами Америки.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛВиталий ЛитвиновОбхохочешься!!! Блогер даёт ценные рекомендацию МИДу РФ, как ему следует вести переговоры с дипломатами из США. Чем чем но обычной, человеческой скромностью, Сатановский не обладает. в смысле совсем . А вот амбиции и "хуцпа" так и прут из него как грибы после дождя. Да в гипертрофическом самомнении Сатановскому не откажешь. Вряд ли на просторах интернета ещё найдётся такой "гениальный" блохер.Валерий РыжковА что, продолжать миндальничать с тупым хамством? Как при Ельцине?Комментировать
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