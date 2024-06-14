Адвокат Карабанов: у мошенников есть схемы обмана отдыхающих на курортах

Отдыхающим на курортах людям нельзя слишком расслабляться и нужно оставаться бдительными. У мошенников есть множество схем обмана туристов, предупредил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.
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