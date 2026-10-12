«Акрон» прервал 4-матчевую серию без поражений, уступив «Ростову»

Поражение от «Ростова» со счётом 0:1 в 10-м туре РПЛ прервало для «Акрона» серии из четырёх матчей без проигрышей и четырёх гостевых ничьих, тогда как «Крылья Советов» довели свою беспроигрышную серию до шести игр после ничьей со «Спартаком» (1:1).
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