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Удивительная судьба красавицы Фавзии Фуад, последней принцессы Египта

Удивительная судьба красавицы Фавзии Фуад, последней принцессы Египта

Ее называли девочкой-подарком, голубоглазой Венерой, восточной жемчужиной. Фавзия Фуад вошла в историю как последняя принцесса Египта, которая по собственной воле отреклась от королевского титула.

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