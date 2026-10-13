Удивительная судьба красавицы Фавзии Фуад, последней принцессы Египта

Ее называли девочкой-подарком, голубоглазой Венерой, восточной жемчужиной. Фавзия Фуад вошла в историю как последняя принцесса Египта, которая по собственной воле отреклась от королевского титула.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
- Кем была «Зинка В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым