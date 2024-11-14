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Китай

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Представитель узбекского ИА "Дунё" принял участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга в Бразилии

Ташкент, 13 ноября /Синьхуа/ -- Директор информационного агентства "Дунё" МИД Узбекистана Омонулла Файзиев принял участие в Форуме СМИ и аналитических центров Глобального Юга, прошедшем с понедельника по вторник в бразильском городе Сан-Паулу.

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