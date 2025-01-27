В США начали проверку законности обвинений участников штурма Капитолия

WSJ: Минюст США начал проверку законности обвинений участников штурма Капитолия Министерство юстиции США начало внутреннее расследование в связи с обвинениями, которые были предъявлены сотням участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.
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