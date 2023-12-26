В США считают, что Украине не получила новой помощи от Белого дома из-за провала контрнаступа

ВАШИНГТОН, 26 декабря, ФедералПресс. Киев не получил дополнительную помощь от Соединенных Штатов из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник Джорджа Буша – младшего Майкл Аллен.
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