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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США считают, что Украине не получила новой помощи от Белого дома из-за провала контрнаступа

В США считают, что Украине не получила новой помощи от Белого дома из-за провала контрнаступа

ВАШИНГТОН, 26 декабря, ФедералПресс. Киев не получил дополнительную помощь от Соединенных Штатов из-за провала контрнаступления, заявил бывший высокопоставленный сотрудник Совета национальной безопасности США при президенте страны и экс-помощник Джорджа Буша – младшего Майкл Аллен.

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