Провокация и беспредел. В школах и вузах Югры ученицы начали надевать никабы и хиджабы, игнорируя все законы

Капитал страны Акция против установленных правил внешнего вида в Югре набирает обороты. С октября 2025 года учебные заведения округа перешли на строгий светский дресс-код.
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