Светлана Журова: «Программа “Время героев” учитывает особые условия, в которых оказались люди на СВО»

Проект дает его участникам шанс проявить себя в мирной жизни Программа «Время героев», ориентированная на участников и ветеранов СВО, обеспечивает им возможность воспользоваться механизмом подготовки управленческих кадров и развить свой огромный потенциал, отметила Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Федерального собрания РФ по международным делам, входящая в состав Общественного совета программы.