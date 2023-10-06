Путин: В телах погибших при крушении самолёта Пригожина нашли осколки гранат

Президент поделился результатами расследования авиакатастрофы самолёта ЧВК.Во время своего выступления на Валдайском форуме президент России Владимир Путин приоткрыл завесу тайны над расследованием крушения самолёта Embraer-135 главы частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
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