Герой РФ заявил, что ВСУ потеряли 14 танков в атаках на его батальон

Герой России подполковник Леонид Пашкевич, получивший из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу медаль «Золотая Звезда» , рассказал, как враг пытался прорвать позиции его батальона, но потерял много техники и большое количество личного состава, так и не достигнув успеха.
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