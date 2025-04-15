Экс-главу и главбуха Главного бюро медико-социальной экспертизы признали виновными в хищении из бюджета

На Ямале бывший руководитель и главный бухгалтер Главного бюро медико-социальной экспертизы признаны виновными в хищении денежных средств Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК Как сообщили «Новому Дню» В СКР по ЯНАО, в 2023 и 2024 годах в Салехарде руководитель организации при пособничестве главного бухгалтера необоснованно начисляла работникам завышенные премии.