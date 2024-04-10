Боррель призвал ЕС учесть, что США могут закрыть «оборонный зонтик» над Европой

Странам Евросоюза следует нарастить свои оборонные возможности, так как США после президентских выборов могут свернуть свою помощь, заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на международном форуме в Брюсселе.
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