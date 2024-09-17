Политика сегодняшних проамериканских режимов, которые удерживают власть в некоторых крупных странах Европы, во многом повторяет политику прогерманских коллаборационистских правительств во время Второй мировой войны.
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