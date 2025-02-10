❗️⚡️Танкер Koala подвергся внешнему воздействию с применением малошумных полупогружаемых, либо подводных ударных дронов, либо минирования судна.
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❗️⚡️Танкер Koala подвергся внешнему воздействию с применением малошумных полупогружаемых, либо подводных ударных дронов, либо минирования судна.