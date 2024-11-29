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Филипп Киркоров забрал детей из Дубая и отдал их в новую школу

Филипп Киркоров забрал детей из Дубая и отдал их в новую школу

Проблемы подросткового возраста детей стали вызовом для известного певца Филиппа Киркорова. Согласно его признанию, Алла-Виктория и Мартин проходят через сложности этого периода, что сильно затрудняет общение.

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