Филипп Киркоров забрал детей из Дубая и отдал их в новую школу

Проблемы подросткового возраста детей стали вызовом для известного певца Филиппа Киркорова. Согласно его признанию, Алла-Виктория и Мартин проходят через сложности этого периода, что сильно затрудняет общение.
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