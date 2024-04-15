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Вечерний Новосибирск

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Охота на мигрантов-уклонистов началась в крупных ТЦ Новосибирска

Охота на мигрантов-уклонистов началась в крупных ТЦ Новосибирска

Первая такая проверка прошла в торговом центре «Пашино», в ходе которой выявили уклонистов от военной службы.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
на...я вы им повестки раздаете . нужно просто сразу депортировать ведь фигурант уже нарушил клятву при получении паспорта Рф и не встал на воинский учет в положенные законом сроки, значит он не дорожит приобретенным гражданством и не достоин иметь паспорт РФ и должен быть лишен оного и выслан на историческую родину без права возвращения.
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14 час.
Михаил Мамонов
да и не нужны в нашей армии эти тупые малограмотные унтерменьши . ничего хорошего вы из них за год воспитать не сможете. а только криминализуете состояние частей и соединений в которых будут служить эти мигранты.
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14 час.

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