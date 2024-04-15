Охота на мигрантов-уклонистов началась в крупных ТЦ Новосибирска

Михаил Мамонов

на...я вы им повестки раздаете . нужно просто сразу депортировать ведь фигурант уже нарушил клятву при получении паспорта Рф и не встал на воинский учет в положенные законом сроки, значит он не дорожит приобретенным гражданством и не достоин иметь паспорт РФ и должен быть лишен оного и выслан на историческую родину без права возвращения.