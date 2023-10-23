Вчера произошло знаковое событие в жизни АВВАКУЛ, а именно 20 летие очередного выпуска с этого замечательного училища лётчиков, в честь чего в Армавире прошли традиционные торжественно-праздничные мероприятия в режиме "Банкет".
Отравленный торт
Комментарии
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Инна Inna
Когда эта страна будет признана террористической ? Чего ждём и почему?
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4 д.
Наталия
Раньше, еще в спокойные советские времена, нормальные мамы запрещали детям брать любые подарки от незнакомых дядь и теть. Старая истина гласит: "бойтесь Данайцев, дары приносящих".
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4 д.
ВС
Валерий Симоненко
Спецслужбы спецслужбами, а МИГРАНТЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ из Украины это особый разговор, это весьма и весьма серьёзная опасность для России и их так безалаберно, ПРЕСТУПНО безалаберно, упускать теми же спецслужбами ИЗ-ПОД НАДЗОРА за этой потенциальной и много очень - очень многочисленной 5-й колонной БЕЗУМИЕ!
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2 д.
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