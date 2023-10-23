Отравленный торт

Когда эта страна будет признана террористической ? Чего ждём и почему?

ВС

Валерий Симоненко

Спецслужбы спецслужбами, а МИГРАНТЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ из Украины это особый разговор, это весьма и весьма серьёзная опасность для России и их так безалаберно, ПРЕСТУПНО безалаберно, упускать теми же спецслужбами ИЗ-ПОД НАДЗОРА за этой потенциальной и много очень - очень многочисленной 5-й колонной БЕЗУМИЕ!