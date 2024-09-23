"ГОТОВА РВАТЬ ЛЮБОГО, КТО ПОДОЙДЕТ К ДОЧЕРЯМ": СТРАНА УПАЛА В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ. РУССКИЕ БУДУТ СЛЕДУЮЩИМИ

ИЛЬЯ ГОЛОВНЁВ Пока власти заявляют, что Россия всегда будет открыта для трудовых мигрантов, потому что иной путь — тупик, в нашей стране увеличивается статистика изнасилований "ценными специалистами" русских детей.
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