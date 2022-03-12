Йост Капито о сгоревшем «Уильямсе»: «Так глупо, что не хочется говорить о причинах»

Руководитель «Уильямса» Йост Капито заявил, что пожар на болиде Латифи не повторится. Из-за возгорания машины Николаса «Уильямс» пропустил почти весь второй день предсезонных тестов «Формулы-1» в Бахрейне.

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