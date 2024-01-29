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Фон дер Ляйен заявила, что Освенцим освободили «союзные войска»

Фон дер Ляйен заявила, что Освенцим освободили «союзные войска»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 января, в день 79-й годовщины освобождения Освенцима и День памяти жертв Холокоста, заявила, что крупнейший нацистский концентрационный лагерь был освобожден «союзными войсками».

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