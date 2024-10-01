Для ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском создали рабочую группу

ИРКУТСК, 1 октября, ФедералПресс. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев во время рабочего визита в Приангарье осмотрел бывшее предприятие «Усольехимпром» и провел заседание межведомственной рабочей группы по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды.
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