Офицер ВС РФ спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы его отбить

Российский офицер Николай Никонов помог ВС РФ отбить у ВСУ село Попасное под Луганском. Командир батареи самоходных гаубиц «Акация» спрятался на чердаке дома, расположенного на окраине этого населенного пункта, и координировал атаку сослуживцев.