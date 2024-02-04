Офицер ВС РФ спрятался в захваченном ВСУ селе, чтобы его отбить

Российский офицер Николай Никонов помог ВС РФ отбить у ВСУ село Попасное под Луганском. Командир батареи самоходных гаубиц «Акация» спрятался на чердаке дома, расположенного на окраине этого населенного пункта, и координировал атаку сослуживцев.
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