Авиакомпания Pegasus отменила рейсы в Москву

Турецкий авиаперевозчик Pegasus отменила рейсы в Москву из-за «ситуации с воздушным пространством». Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
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