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Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции "Евровидения"

Украинская певица Савраненко упала на генеральной репетиции "Евровидения"

Представительница Украины на "Евровидении-2024" Алена Савраненко (выступает под сценическим псевдонимом Alyona Alyona) рухнула на сцене во время генеральной репетиции "Евровидения-2024" за день до первого полуфинала.

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