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Петербургский дневник

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Американские спецслужбы пытаются доказать, что нашли 3 секретные базы инопланетян

Американские спецслужбы пытаются доказать, что нашли 3 секретные базы инопланетян

Эксперт считает, что лишь отвлечение внимания общественности от реальных проблем Спецслужбы США выпустили очередную пачку «секретных» документов, в которых говорится об обнаружении трех баз инопланетян, пишет «Вечерняя Москва».

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