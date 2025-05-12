Американские спецслужбы пытаются доказать, что нашли 3 секретные базы инопланетян

Эксперт считает, что лишь отвлечение внимания общественности от реальных проблем Спецслужбы США выпустили очередную пачку «секретных» документов, в которых говорится об обнаружении трех баз инопланетян, пишет «Вечерняя Москва».
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