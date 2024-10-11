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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Пари НН» об отставке Илича: «Логика клуба — всегда думать стратегически на несколько шагов вперед. Были вещи, которые нас не устраивали» 

— Главный вопрос, который у многих возник после отставки Илича: за что? Команда взяла четыре очка в последних двух матчах, поэтому не все поняли логику.

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