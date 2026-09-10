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Контрафронт

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Нигер: По сообщениям СМИ, 73-летняя гражданка Австрии, похищенная боевиками «Исламского государства...

Нигер: По сообщениям СМИ, 73-летняя гражданка Австрии, похищенная боевиками «Исламского государства Большого Сахеля» (ИГГС) в Агадесе 11 января 2025 года, была освобождена похитителями.

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