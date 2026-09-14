Санитарный щит России: Роспотребнадзор сдерживает угрозу Эболы

В аэропортах при малейших признаках недомогания пассажиров изолируют и направляют в стационары. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, признанная Всемирной организацией здравоохранения самой быстроразвивающейся в истории, заставила мировое сообщество мобилизовать ресурсы.