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Царьград

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Санитарный щит России: Роспотребнадзор сдерживает угрозу Эболы

Санитарный щит России: Роспотребнадзор сдерживает угрозу Эболы

В аэропортах при малейших признаках недомогания пассажиров изолируют и направляют в стационары. Вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, признанная Всемирной организацией здравоохранения самой быстроразвивающейся в истории, заставила мировое сообщество мобилизовать ресурсы.

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