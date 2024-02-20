В Британии вовсю потешаются над рейтингом Консерваторов

Мнение подданных Его величества о проводимой политике Консервативной партии уже давно стало не только предметом обсуждения в британских средствах массовой информации, но и поводом для постоянных насмешек.
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