Пашинян не едет на саммит СНГ: Не прошёл тест

Положительный тест на ковид назвал Пашинян причиной неявки на саммит СНГ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не смог пройти тест на коронавирус.
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