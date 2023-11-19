Закатать Кубу: каким будет последний матч России в 2023 году

2023 год завершится для сборной России по футболу домашним матчем с Кубой. Соперника нельзя отнести к статусным командам — даже при очень большом усердии трудно понять, что же из себя представляет коллектив, никогда в своей истории не добивавшийся каких-либо значимых успехов.