Виктория Сандуца - о решении ВСМ: "В нем много неправды"

Судья Виктория Сандуца, которой Высший совет магистратуры (ВСМ) отказал в назначении на должность до достижения предельного возраста, сообщила в социальных сетях, что получила решение ВСМ объемом 37 страниц, отмечает Noi.
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