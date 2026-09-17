Туск заявил о рекордных потерях Украины за месяц

Число погибших и раненых на Украине в последнее время достигло 27 тыс. человек в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.
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