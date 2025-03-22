Историческая операция: китайский врач устранил аритмию россиянина на расстоянии

Китайский врач Ци Цзинь из своей клиники с помощью современной роботизированной системы дистанционно устранил очаг аритмии россиянину, находящемуся на операционном столе в Новосибирске, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр им.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии