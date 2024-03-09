Более 4000 нарушений природоохранного законодательства выявлено полицейскими за месяц

МВД совместно с министерством экологии и природных ресурсов в целях сохранения биоресурсов и пресечения фактов незаконной добычи объектов флоры и фауны провели ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие “Браконьер”.
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