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Более 4000 нарушений природоохранного законодательства выявлено полицейскими за месяц

Более 4000 нарушений природоохранного законодательства выявлено полицейскими за месяц

МВД совместно с министерством экологии и природных ресурсов в целях сохранения биоресурсов и пресечения фактов незаконной добычи объектов флоры и фауны провели ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие “Браконьер”.

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