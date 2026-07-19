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Количество новых дел о несостоятельности компаний в РФ выросло на 21%

Количество новых дел о несостоятельности компаний в первом полугодии выросло на 21%. Как пишет Коммерсант, корпоративный сегмент банкротств в первом полугодии внезапно показал рост после затишья в 2025 году.

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