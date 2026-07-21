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Телефон экс-министра обороны Украины взломали: эксперт объяснил, как могли получить доступ к устройству Федорова

Телефон экс-министра обороны Украины взломали: эксперт объяснил, как могли получить доступ к устройству Федорова

КИЕВ, 21 июля, ФедералПресс. Политический кризис на украине получил новое развитие. В Сети активно обсуждают предполагаемый взлом российскими спецслужбами смартфона экс-министра обороны Украины Михаила Федорова, чья отставка вызвала массовые протесты в стране.

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