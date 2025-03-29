Липчанину грозит колония за ночной «перформанс» с 18 ударами по иномарке

В Липецке случилась хулиганская атака на автомобиль. Как выяснило следствие, 53-летний местный житель, выходя из бара под утро сентябрьской ночью 2024 года, решил «проучить» припаркованную н проспекте Победы Kia Carnival.
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