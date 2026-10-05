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Воронежские новости

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Воронежец врезался в опору ЛЭП на левом берегу: два человека попали в больницу

Воронежец врезался в опору ЛЭП на левом берегу: два человека попали в больницу

Вчера, 4 октября, около 17:30 в Воронеже на Дубровина произошла авария. По предварительным данным полиции, 24-летний воронежец на «Мерседесе» ехал со стороны улицы Чебышева в направлении проезда Разумова.

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