Третьего дня в новостях рассказали дикую историю - в Новосибирске мужик, недовольный тем, что приехавшая к нему бригада скорой помощи направила его в не ту, по его мнению, больницу, натравил своего пса на фельдшера бригады.
О любителях собак-убийц
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Наверное, всё-таки собаки нетрадиционных бойцовских пород могут быть использованы исключительно в правоохранительных органах для поимки особо опасных преступников и в погранвойсках. Ни у каких гражданских собаководов их быть не должно, и это должно быть прописано УК.
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