О любителях собак-убийц

НП

Наталья Павлова

Наверное, всё-таки собаки нетрадиционных бойцовских пород могут быть использованы исключительно в правоохранительных органах для поимки особо опасных преступников и в погранвойсках. Ни у каких гражданских собаководов их быть не должно, и это должно быть прописано УК.