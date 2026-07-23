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О любителях собак-убийц

Третьего   дня   в новостях   рассказали  дикую  историю  - в  Новосибирске мужик, недовольный  тем, что   приехавшая   к  нему бригада  скорой помощи направила  его  в  не ту, по его мнению, больницу, натравил  своего пса  на  фельдшера бригады.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Наверное, всё-таки собаки нетрадиционных бойцовских пород могут быть использованы исключительно в правоохранительных органах для поимки особо опасных преступников и в погранвойсках. Ни у каких гражданских собаководов их быть не должно, и это должно быть прописано УК.
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1 м.