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Нижегородская правда

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В СК рассказали, как игровые чаты стали идеальной средой для вербовки подростков

В СК рассказали, как игровые чаты стали идеальной средой для вербовки подростков

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предупредил о том, что игровые платформы и чаты становятся эффективным инструментом для вовлечения молодёжи в террористическую и диверсионную деятельность.

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