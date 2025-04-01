После отказа США от закупки новейшего ударного вертолёта S-97 Raider разработчик решил его экспортировать

Американская компания Sikorsky провела демонстрацию своего новейшего вертолёта S-97 Raider для международной аудитории с целью продвижения своего нового изделия на экспорт после отказа Пентагона от его закупки.
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