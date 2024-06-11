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3-й международный конгресс и выставка «Золото России и СНГ»

3-й международный конгресс и выставка «Золото России и СНГ»

3-й международный конгресс и выставка «Золото России и СНГ» Александр Коваленко Редакторская колонкаМеждународный конгресс и выставка Золото России и СНГ – профессиональная международная площадка, которая собирает руководителей ведущих предприятий золотодобывающей промышленности России и СНГ.

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