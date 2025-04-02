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Царьград

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Миллион растений на ВДНХ: цветущие сады Москвы ждут посетителей этой весной

Миллион растений на ВДНХ: цветущие сады Москвы ждут посетителей этой весной

ВДНХ в Москве этой весной порадует посетителей более миллионом растений, включая нарциссы, тюльпаны и розы.

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