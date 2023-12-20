Орбакайте, Ревва, Агутин и Валерия споют на французском языке в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю - Je t'aime".
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