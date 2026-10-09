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Близость и чувства: кому повезет в любви в год Красной Огненной Козы

Близость и чувства: кому повезет в любви в год Красной Огненной Козы

Год Красной Огненной Козы начнется 6 февраля 2027 года. Энергия года будет более мягкой, но устойчивой, а на первый план у людей выйдут чувствительность, внутренняя опора и стремление к эмоциональной стабильности.

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