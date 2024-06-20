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Новости Омска

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Бывшему худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну изменили приговор

Бывшему худруку омского «Пятого театра» Гриншпуну изменили приговор. Срок остался без изменений, но из решения исключили дополнительное наказание.

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